Эксперты объяснили, как получить ипотеку без официального трудоустройства

При оформлении ипотеки официально трудоустроенные люди, особенно те, которые получают зарплату на карту ипотечного банка, не будут иметь особых проблем. А вот остальные – самозанятые, предприниматели или работники с серой зарплатой – должны будут подтверждать свои доходы, объяснила RT руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

«Важно: банк будет рассматривать заявки только от тех, кто имеет постоянный доход. Граждане на пособии, вообще не трудоустроенные или подрабатывающие время от времени, рассматриваться банками не будут», — объяснила эксперт.

При получении серой зарплатой нужно будет указать свои истинные доходы на отдельном, заверенном у руководства компании бланке. Банк свяжется с работодателем и уточнит представленную информацию. Что касается самозанятых, то их транзакции, в том числе сведения о налогах, сохранятся в приложении «Мой налог». Там же можно запросить справку КНД 1122036, к ней нужно будет приложить 2-НДФЛ в случае наличия дополнительного дохода.

А индивидуальным предпринимателям нужно предоставить справку 3-НДФЛ с пометкой налоговой и при необходимости копии учета доходов и расходов.

Аналитики ожидают, что объемы выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года могут снизиться на порядка 35%. По их мнению, целевая аудитория льготной ипотеки в ближайшем будущем станет еще более узкой — кредиты будут оформлять преимущественно с точки зрения действительной потребности, при этом доля заемщиков с инвестиционными целями будет сокращаться.

Ранее стало известно, что более половины россиян, берущих ипотеку, выплачивают ее раньше срока.