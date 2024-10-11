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Названы новые причины признания Линор Горалик иноагентом

РИА: среди оснований признания Линор Горалик иноагентом была пропаганда ЛГБТ

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Среди оснований признания журналистки Линор Горалик (признана в РФ иностранным агентом) иностранным агентом была пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом пишет РИА Новости.

Еще одной причиной признания Горалик иноагентом было «иностранное влияние».

В российском законодательстве под иностранным влиянием понимается «предоставление иностранным источником лицу поддержки и (или) оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения и (или) иными способами». При этом под поддержкой понимается предоставление денежных средств или иного имущества, а также организационно-методическая и научно-техническая помощь и помощь в иных формах.

До этого РИА Новости, так же со ссылкой на материалы суда, называло среди причин признания Линор Горалик иноагентом сбор денежных средств в поддержку Украины. Министерство юстиции Российской Федерации внесло Линор Горалик в список иностранных агентов в августе 2023 года.

Писательница родилась в городе Днепре на Украине и является автором около 30 литературных произведений, включая «Книгу одиночеств» и цикл книг о Венисане.

Ранее российские музыкальные сервисы стали маркировать исполнителей-иноагентов.

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