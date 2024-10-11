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В Госдуме отреагировали на желание россиян отдыхать три дня в неделю

Депутат Бессараб: в России невозможно сделать три выходных дня в неделю

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Сократить рабочую неделю в России до четырех дней, как хотят большинство россиян, невозможно. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Мы достигли исторического минимума по безработице, следовательно, у нас огромная потребность в кадрах, это доказывает, что экономика нуждается в притоке рабочей силы, следовательно, за четыре дня в неделю мы просто не успеем сделать все те задачи, которые стоят перед организациями как бюджетной сферы, так и реального сектора экономики», — пояснила депутат.

Бессараб отметила, что в ее планах есть направить в Госдуму предложение сократить рабочую неделю до 36 часов в добровольном порядке. Однако она уточнила, что такая возможность может появиться только в качестве эксперимента.

Накануне результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показали, что более 70% россиян предпочли бы иметь три выходных дня в неделю. Подавляющее большинство опрошенных (74%) заявили, что нуждаются в трех выходных днях в неделю. Вариант «два выходных» предпочли 17% респондентов, 8% нужно более трех выходных дней в неделю, а 1% достаточно и одного выходного дня.

Ранее ученые выяснили, что долгий сон по выходным не помогает восстановить организм.

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