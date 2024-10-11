Глава Феодосии оценил ситуацию на горящей пятые сутки нефтебазе

Сотрудникам экстренных служб удалось стабилизировать ситуацию на нефтебазе в городе Феодосии в Республике Крым, где пятые сутки продолжается пожар. Об этом в своем Telegram-канале написал глава населенного пункта Игорь Ткаченко.

«На 8:00 (совпадает с мск — «Газета.Ru») факельное горение на территории нефтяного терминала отсутствует. Ситуация стабилизировалась и находится полностью под контролем», — написал он.

Глава города добавил, что сейчас на месте ЧП находятся сотрудники оперативных служб и муниципальных предприятий. Они продолжат работать, пока полностью не ликвидируют последствия возгорания.

Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. Сразу после этого на место происшествия прибыли представители экстренных служб, а в город выехал заместитель председателя правительства региона Игорь Михайличенко.

В связи с ЧП в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Вода Крыма» предупредили о возможных перебоях с водоснабжением.

К утру 8 октября площадь возгорания увеличилась до 2,5 тыс. квадратных метров. Тогда на инфраструктурном объекте горели три резервуара, заполненные нефтепродуктами.

Местные власти решили эвакуировать граждан, проживающих в непосредственной близости от нефтебазы. 9 октября Ткаченко рассказал, что свои дома покинули 1 129 человек. Из них 129 жителей остались в пунктах временного размещения.

Ранее жителям Феодосии, потерявшим имущество из-за пожара, пообещали выплатить компенсации.