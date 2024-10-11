Москвичам рассказали о последнем в этом году теплом дне

Пятница станет для жителей Москвы последним теплым в этом году. Осадков не будет, ожидается солнечная погода и до +15 градусов, а в дальнейшем начнутся настоящие осенние холода, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В пятницу будут проявляться просветы, атмосферное давление повысится, благодаря солнцу воздух прогреется до +13-15 градусов, пообещала синоптик.

«Это будет последний очень теплый день, потому что в последующие дни к нам будет поступать теплый и влажный воздух», — добавила она.

В выходные в столице будет дождливо, днем в субботу ожидается +12-14 градусов, в воскресенье +8-10 градусов. Постепенно погода будет приближаться к климатической норме, на следующей неделе будет пасмурно, дождливо, а 14 и 15 октября к дождю добавится мокрый снег, но покрова он не образует.

15 октября ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов, днем от +5 до +10 градусов, что ниже климатической нормы на 1-1,5 градуса.

После похолодания в столицу вернется положительная аномалия, температура воздуха будет превышать норму, а осадки прекратятся. Но так тепло, как в последний рабочий день текущей недели не будет, заключила Позднякова.

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