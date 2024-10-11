Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы города России, куда туристы чаще всего ездят компаниями

OneTwoTrip: Петербург – самый популярный город для поездки большой компанией

close
Алексей Даничев/РИА Новости

Санкт-Петербург стал самым популярным городом для поездки компанией от пяти и более взрослых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip.

Санкт-Петербург выбирали 14,2% пользователей. На втором месте по этому показателю оказалась Москва — 13,7%, на третьем — Сочи — 8,7%. В пятерку также вошли Казань и Краснодар.

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали отельные бронирования и выяснили, что чаще всего такие туристы выбирают апартаменты, гостевые дома и другие объекты без звезд: на них приходится 36% заказов.

Кроме того, Петербург стал вторым в рейтинге российских городов для деловых поездок, Москва заняла первое место.

В сентябре сообщалось, что Москва заняла третье место в рейтинге городов БРИКС по количеству штаб-квартир ведущих компаний объединения. Первое место заняла столица Китая Пекин, на втором оказался Абу-Даби.

Высокая позиция российской столицы обусловлена тем, что в российской столице базируется значительное число компаний-лидеров бизнес-рейтинга, демонстрирующих как солидные финансовые результаты, так и приверженность технологическому устойчивому развитию.

Ранее столица США вошла в антилидеры рейтинга лучших городов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами