Повторные взрывы произошли в Хмельницкой области Украины

Вторую за день серию взрывов зафиксировали в Хмельницкой области, расположенной на западе Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «РБК-Украина».

Никакие подробности о случившемся в материале не уточняются.

Утром 11 октября журналисты издания «Общественное» рассказали, что на территории Хмельницкой области произошли несколько взрывов. Информация о том, где именно их зафиксировали, не поступала.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что перед этим в ряде регионов страны объявили воздушную тревогу. В том числе сирены сработали в Хмельницкой области.

7 октября на территории Хмельницкой области также произошли несколько взрывов. В тот момент в регионе действовал режим воздушной тревоги, который объявили в 5:40 (совпадает с мск) и отменили в 7:42 (совпадает с мск).

27 сентября издание «Страна.ua» заявило о взрывах в окрестностях города Староконстантинова, который находится в Хмельницкой области. Журналисты подчеркнули, что в населенном пункте есть военный аэродром.

Ранее в Николаевской области Украины после взрывов произошло частичное отключение света.