Врач назвал заболевание, о котором сигнализирует кашель по утрам

Кашель, который возникает по утрам, может говорить о сердечной недостаточности. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он уточнил, что такой недуг часто возникает у пожилых людей, у которых есть проблемы с сердцем. При его появлении врач советует обязательно обратиться к специалисту.

«Если в районе 4-6 утра человек начинает задыхаться от кашля, вынужден сесть, опустить ноги и только тогда ему становится легче — это сердечный кашель, сердечная астма и признак сердечной недостаточности», — уточнил Кондрахин.

По его словам, кашель по утрам может беспокоить у курящих людей, потому что их слизистая раздражается из-за табака.

Ведущий врач-хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтерга), профессор Сергей Тарабарин до этого рассказал «Газете.Ru», что длительный кашель так же, как и ожирение и поднятие тяжестей, может привести к развитию пупочной или паховой грыжи. Он уточнил, что грыжей называют заболевание, при котором происходит выпячивание внутренних органов из полости, занимаемой ими в норме, через естественное или патологически сформированное отверстие в анатомических образованиях с сохранением целости покрывающих их оболочек.

Ранее ученые нашли нейроны, отвечающие за чихание и кашель.