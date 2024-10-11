В Хмельницкой области Украины произошли взрывы

Несколько взрывов зафиксировали на территории Хмельницкой области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Общественное».

Другая информация о случившемся к текущему моменту не поступала.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, перед этим в нескольких регионах страны была объявлена воздушная тревога. В том числе о возможной опасности предупредили жителей Хмельницкой области.

Рано утром 11 октября в Киеве также произошел взрыв. В тот момент в городе работали сирены воздушной тревоги.

10 октября в подконтрольной украинским властям части Запорожской области выявили повреждение ряда инфраструктурных объектов. Где именно находятся получившие урон строения, не уточнялось.

За день до этого глава администрации Полтавской области Украины Филипп Пронин заявил о повреждении одного из местных промышленных предприятий. Он уточнил, что урон зафиксировали после того, как несколько расположенных в регионе объектов инфраструктуры подверглись ударам. Они наносились при помощи баллистических ракет, добавил чиновник.

Ранее на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР) после взрывов пропал свет.