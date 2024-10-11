Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Хмельницкой области Украины произошли взрывы

Взрывы зафиксировали в Хмельницкой области на западе Украины

close
Sofiia Gatilova/Reuters

Несколько взрывов зафиксировали на территории Хмельницкой области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Общественное».

Другая информация о случившемся к текущему моменту не поступала.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, перед этим в нескольких регионах страны была объявлена воздушная тревога. В том числе о возможной опасности предупредили жителей Хмельницкой области.

Рано утром 11 октября в Киеве также произошел взрыв. В тот момент в городе работали сирены воздушной тревоги.

10 октября в подконтрольной украинским властям части Запорожской области выявили повреждение ряда инфраструктурных объектов. Где именно находятся получившие урон строения, не уточнялось.

За день до этого глава администрации Полтавской области Украины Филипп Пронин заявил о повреждении одного из местных промышленных предприятий. Он уточнил, что урон зафиксировали после того, как несколько расположенных в регионе объектов инфраструктуры подверглись ударам. Они наносились при помощи баллистических ракет, добавил чиновник.

Ранее на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР) после взрывов пропал свет.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами