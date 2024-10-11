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В России захотели изменить имидж минтая

Глава АМД Буглак рассказал о планах по трансформации имиджа минтая в России

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Пресс-служба торговой сети «Перекресток»

Рыбодобытчики в России захотели качественно изменить имидж главной рыбы страны — минтая — и за счет этого планируется повысить объемы ее потребления в стране в два раза. Об этом заявил глава Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак сообщил РИА Новости.

Он отметил, что минтай остается самой массовой рыбой на российском рынке c долей более 35%, что удовлетворяет потребности россиян в этой рыбе в полной мере. Но в дальнейшем, по мнению Буглака, нужно наращивать долю минтая в России.

Он напомнил, что в прошлом году ассоциацией была запущена первая в стране программа продвижения рыбы, которую назвали «Дальневосточный минтай».

«Наша цель — за счет изменения имиджа минтая повысить его потребление в стране вдвое», — подчеркнул глава отраслевой ассоциации.

Буглак добавил, что в 2024 году внутренний рынок стал главным направлением для филе минтая. Он также назвал минтай одним из самых доступных видов рыбы в России вне зависимости от объемов вылова.

«В этом году отпускная стоимость мороженого минтая была на уровне 80-90 руб. за кг, что ощутимо ниже уровня в 2021-2023 годах. То же самое касается филе — его стоимость держалась на уровне 205-210 руб. за кг против 210-230 рублей в 2021-2023 годах», — пояснил Буглак.

До этого сообщалось, что российские рыбопромышленники в 2024 году столкнулись с проблемами при добыче минтая в Беринговом море.

Ранее поставки минтая из РФ в Китай выросли на четверть.

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