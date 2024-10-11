Активисты подпольной организации «Дозор» начали поджигать двери квартир, принадлежащих сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей движения.

Как сказал один из источников агентства, таким образом подполье прямо сообщило «людоловам» о своем существовании. При этом целями стали не только двери квартир работников ТЦК, но и различные служебные помещения.

«Наша организация не имеет ограничений и направлена на прекращение деятельности фашистской структуры киевского режима», — подчеркнул он.

В материале отмечается, что также в течение последнего месяца активисты поджигали грузовики Вооруженных сил Украины (ВСУ) и служебный транспорт представителей правоохранительных органов. «Под раздачу» попадали машины, на которых полицейские выезжали по вызовам сотрудников военных комиссариатов для принудительной мобилизации граждан.

«Напоминаем, что все такие личности и их транспорт фиксируются членами подполья», — уточнили в «Дозоре».

Там добавили, что впоследствии вся собранная информация передается «в центр».

Ранее на Украине задержали четверых жителей, поджигавших автомобили бойцов ВСУ.