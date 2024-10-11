Москвичам пообещали теплую погоду в столице 11 октября

Переменная облачность и температура до +16°C прогнозируется в Москве в пятницу, 11 октября. Такая информация сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Переменная облачность. Без осадков», — говорится в публикации.

По данным Гидрометцентра, днем в столице ожидается +14-16°C. В ночные часы на субботу температура может опуститься до +6°C.

Ветер прогнозируется юго-восточный, его скорость составит от 7 до 12 метров в секунду. В свою очередь атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что является ниже нормы.

Также синоптики сообщили, что в Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах +12-17°C. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки +3°C.

Незадолго до этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погоду в эту пятницу можно назвать возвращением бабьего лета.

Также он отмечал, что понижение температуры до +5-10°C днем начнется в Москве с воскресенья, и такая погода будет соответствовать нормам середины октября.

Ранее москвичей предупредили о снеге и посоветовали переобуть машины.