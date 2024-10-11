Потерпевшая сторона подтвердила причастность экс-замглавы Минобороны к мошенничеству

Представитель Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, которая признана потерпевшей стороной, подтвердил в суде причастность бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова к мошенничеству в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Также потерпевшая сторона подтвердила причастность подельников Булгакова: однокурсника генерала Геннадия Селезнева и генерального директора ООО «Нева-Балт СПб» Германа Яковлева.

В тексте решения суда о продлении ареста экс-замглавы ведомства отмечается, что подозрения органов подтверждаются показаниями представителя академии и иными материалами уголовного дела.

29 сентября сообщалось, что следствие намерено допросить сотрудников Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова по делу генерала армии Дмитрия Булгакова.

Экс-замминистра обороны отвечал в ведомстве за материально-техническое обеспечение армии. Его арестовали в июле. В правоохранительных органах сообщали, что Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение. По данным РИА Новости, под руководством генерала комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в деле о сухпайках для российских войск появилась сделка со следствием.