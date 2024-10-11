В Британии впервые провели операцию на головном мозге бурого медведя

Бурый медведь по имени Боки успешно восстанавливается после первой в Великобритании операции на головном мозге. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на представителей организации Conservation Trust.

«Боки еще не выбрался из беды, но чувствует себя хорошо после операции по отводу скопившейся жидкости», — говорится в публикации.

По данным благотворительной организации, МРТ показало, что у медведя гидроцефалия — скопление жидкости в мозге. Как пишет издание, в настоящее время бурый медведь Боки пришел в себя и чувствует себя «настолько хорошо, насколько можно ожидать» после прошедшего хирургического вмешательства.

Операцию по откачке жидкости из мозга медведя провел ветеринарный хирург, специалист по диким животным Ромен Пицци. Операция проводилась в Wildwood Trust, парке дикой природы, который расположен недалеко от Кентербери в графстве Кент.

The Guardian отмечает, что это был первый случай проведения подобной процедуры в Великобритании. До этого Пицци стал первым хирургом, который провел подобную операцию на черном медведе в Азии.

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