В ста километрах от берега Мексики нашли рыбака, унесенного ураганом

Патрульный самолет Persuader мексиканского ВМФ обнаружил более чем в ста километрах от побережья мексиканского штата Юкатан рыбака, дрейфующего на перевернутой лодке после прохождения там урагана «Милтон». Об этом сообщает РИА Новости.

В ВМФ подчеркнули, что в текущий момент сотрудники военно-морской поисково-спасательной станции Юкальпетен направляются к моряку.

В ведомстве отметили, что моряк находится в 116 морских милях к северо-востоку от города Прогресо, штат Юкатан, что приблизительно в 110 километрах от побережья.

Накануне сообщалось, что в США блогеры отказываются эвакуироваться из-за надвигающегося урагана «Милтон», чтобы снять контент из центра стихии. Например, стример Адин Росс предложил $30 тысяч тому, кто согласится транслировать ураган. В случае получения серьезных травм в ходе прямого эфира сумма будет увеличена до $75 тысяч.

На этой неделе на Флориду обрушился ураган «Милтон», его максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Он разрушил около 125 домов, вызвал массовые перебои с электричеством — более чем 2,6 млн человек остались без света. Местные власти сообщили о нескольких пострадавших.

Ранее в сети появились фотографии затопленного Диснейленда во Флориде из-за урагана.