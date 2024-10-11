Фотографии показали отличную сохранность затонувшего 109 лет назад британского судна

Полученные с помощью подводных роботов фотографии показали прекрасную сохранность затонувшего в 1915 году вблизи берегов Антарктиды судна Endurance экспедиции знаменитого полярного исследователя Эрнеста Шеклтона. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Судно было обнаружено в море на глубине в 3 000 метров. Подводные роботы, направленные к Endurance, сделали 25 тыс. подробных 3D-снимков. После чего выяснилось, что и само судно, и вещи, принадлежавшие полярникам, отлично сохранились. В частности, на фотографиях прекрасно видны обеденные тарелки, сигнальный пистолет и сапог, предположительно принадлежавший заместителю Шеклтона.

В конце 1914 года Endurance с командой из 28 человек направился в Антарктиду. Шеклтон планировал первое в истории пересечение континента. Однако судно оказалось зажато льдами, а потом раздавлено. Полярникам пришлось высадиться на один из безлюдных островов, где они повели долгую и тяжелую борьбу за выживание. Шеклтону с несколькими товарищами удалось на лодке добраться до ближайшей китобойной базы. В итоге вся команда была спасена.

В марте 2002 Endurance обнаружили на дне моря Уэдделла у берегов Западной Антарктиды.

Ранее в Антарктиде нашли таинственные руины.