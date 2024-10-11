В Гидрометцентре рассказали, когда произойдет понижение температуры до нормы октября

Понижение температуры до +5-10°C днем начнется в Москве с воскресенья, такая погода будет соответствовать нормам середины октября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА Новости.

Синоптик подчеркнул, что 11 и 12 октября в Москве ожидается примерно на 5°C выше нормы.

Он подчеркнул, что после этого начнется длительный период температурного фона, который близок к обычным значениям.

Вильфанд добавил, что в начале следующей недели ожидается облачная погода, небольшой дождь, ночная температура составит 0…+5°C, дневная — +5…+10°C.

Синоптик отметил, что сильное понижение температуры на следующей неделе будет происходить в Поволжье, на Урале и на юге Западной Сибири.

Накануне метеоролог Александр Ильин заявил, что в столичном регионе сохраняется неустойчивая погода, которая приведет к небольшому снегу на будущей неделе и заморозкам.

Для межсезонья неустойчивая погода — это обычное явление, синоптические процессы в это время года скоротечны, отметил синоптик.

Ранее в Москве выпал первый снег.