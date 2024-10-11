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FT узнала о возможном отказе США от требований к ЕС по российским активам

FT: США могут отказаться от требования к ЕС о блокировке российских активов

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Global Look Press

США могут отказаться от требования к Европейскому союзу о длительной блокировке активов России и рассмотреть возможность участия в предоставлении помощи Украине за счет прибыли от этих активов, сообщает Financial Times.

Изначально Вашингтон настаивал на заморозке российских активов на три года, однако этому помешал запрет Венгрии. Несмотря на это, США остаются открытыми для различных форм участия в предоставлении Киеву кредита в размере €35 миллиардов, финансируемого за счет российских активов. Окончательное решение еще не принято, пишет FT.

Если США примут участие в этом процессе, сумма, выделяемая Евросоюзом, может быть уменьшена, однако доля финансовой помощи со стороны Вашингтона пока не согласована. Источники газеты отмечают, что на США «оказывается давление» с тем, чтобы обеспечить Украине суммы, сопоставимые с выделяемыми ЕС.

Американский чиновник сообщил изданию, что США по-прежнему настаивают на необходимости гарантий от ЕС по сохранению санкций, но при этом активно работают над альтернативами и планами на случай непредвиденных ситуаций. По информации источников FT, Вашингтон может объявить о своем участии в этой программе до президентских выборов 5 ноября.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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