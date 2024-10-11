Число жертв израильских ударов по Бейруту возросло

Число жертв в результате ударов, нанесенных израильскими ВВС по двум зданиям в центральной части Бейрута, увеличилось до 22. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Ливана.

В ведомстве подчеркнули, что в результате атаки 117 человек пострадали.

Накануне сообщалось, что руководитель спецслужбы ливанского радикального шиитского движения «Хезболла» Вафик Сафа остался жив после налетов израильской авиации на Бейрут.

Предположительно, именно Сафа был целью последних ударов военно-воздушных сил Израиля по столице Ливана.

10 октября израильские самолеты нанесли ракетный удар по жилому многоэтажному дому, расположенному в центральном районе Бейрута.

До этого ливанский полевой источник также сообщил, что Израиль нанес два удара по южному пригороду Бейрута. По словам собеседника агентства, удар был нанесен недалеко от района, где расположена больница «Сахель».

Ранее аэропорт Бейрута отменил все рейсы на фоне атак Израиля.