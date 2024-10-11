Евреи празднуют Йом Кипур

Праздник Йом Кипур (Судный день) иудеи встречают в этом году с вечера 11 октября до вечера 12 октября, в этот день они каются за свои грехи перед Богом. Об этом сообщил президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев, передает РИА Новости.

Он объяснил, что цель праздника состоит «в примирении между людьми и между человеком и Богом».

«Поэтому еврейская традиция и советует начать процесс покаяния задолго до праздника», — заметил Захарьяев.

Кроме того, в этот праздник иудеям необходимо соблюдать ряд ограничений. В частности, запрещается носить кожаную обувь.

«Запрет направлен на уменьшение физического комфорта в этот праздник души», — уточнил руководитель СТМЭГИ.

В результате современная еврейская одежда в Йом Кипур сочетает самый лучший парадный костюм и резиновые вьетнамки, добавил Захарьяев.

Йом Кипур — один из самых священных дней в еврейском календаре. Это время поста, молитв и глубокого раскаяния. О том, когда отмечается Йом Кипур в 2024 году, почему в этот день принято соблюдать строгие запреты и какие еще традиции и обычаи связаны с праздником — в материале «Газеты.Ru».

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