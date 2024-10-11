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Полиция проводит в городе на западе ФРГ масштабную операцию после задержания поджигателя

Полиция ФРГ проводит операцию в Крефельде после задержания поджигателя

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Michael Probst/AP

Полиция проводит операцию в расположенном на западе ФРГ городе Крефельд, после задержания человека, совершившего несколько поджогов. Об этом со ссылкой на немецкие правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

После того, как в полицию Крефельда поступили сообщения о трех пожарах в городе, началась масштабная полицейская операция. Мужчина, подозреваемый в совершении поджогов, был ранен полицейскими при попытке проникнуть в кинотеатр. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь. Личность злоумышленника и его мотивы пока не установлены.

10 октября немецкие полицейские открыли огонь по преступнику, который пытался поджечь кинотеатр Cinemaxx в Крефельде, земля Северный Рейн-Вестфалия. В поджигателя попала, по меньшей мере, одна пуля.

В тот же день сообщалось, что на Алтае мужчина после ссоры с сожительницей совершил два поджога.

Ранее под Калининградом мужчина из мести поджег 16 тюков сена соседки.

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