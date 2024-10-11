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В Сочи грибник сорвался со скалы

МЧС: в Сочи спасли грибника, сорвавшегося со скалы

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МЧС России

В Сочи спасли 45-летнего туриста, который отправился за грибами в лес и сорвался со скалы, его искали и эвакуировали на протяжении 14 часов. Об этом сообщается в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Мужчина ушел в лес 6 октября. Утром следующего дня он позвонил родным с горы Бозтепе, но связь оборвалась. 8 октября отец пропавшего обратился в МЧС.

На поиски туриста отправились 11 спасателей. Они обследовали местности гор Арош и Бозтепе, а затем отправились в сторону «Мамедова ущелья». Спасатель 1 класса ЮРПСО МЧС России Ярослав Старогорский рассказал, что в один момент они услышали зов мужчины.

«Голос был слабый, но мы хорошо его услышали. Установили голосовой контакт и пошли к нему. Обнаружили пострадавшего в 01:30 ночи», — проинформировал он.

Сотрудники МЧС оказали мужчине первую помощь и накормили его. По словам грибника, он шел по ущелью и сорвался в обрыв со скального уступа, выбраться самостоятельно не смог. У него выявили закрытую черепно-мозговую травму, рану колена, различные ссадины и ушибы, сообщили в ведомстве.

Туриста благополучно вывели из леса и передали медикам, добавили в МЧС.

До этого сообщалось, что в Крыму спасли подростков, застрявших на горе Космос. Молодые люди поднялись на достаточно большую высоту, но из-за сложного рельефа местности не смогли спуститься вниз самостоятельно.

Ранее в Крыму мужчина сорвался со стометрового обрыва.

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