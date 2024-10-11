Маск призвал уволить продюсеров, отредактировавших интервью Харрис

Предприниматель Илон Маск заявил, что в команде программы телеканала CBS News «60 минут», которая, предположительно, сильно отредактировала интервью с вице-президентом и кандидатом в президенты США Камалой Харрис, необходимо провести «чистку». Об этом сообщается в X миллиардера.

По мнению Маска, продюсеров телеканала необходимо уволить.

Предприниматель вспомнил, как сам давал интервью передаче «60 минут». По его словам, редакторы шоу исказили смысл его заявлений.

Накануне Маск заявил, что опасается попасть в тюрьму в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

7 октября Маск критически отозвался об умственных способностях Харрис, назвав ее недалекой.

В начале сентября Маск заявил, что Демократическая партия США превратились в «коалицию преступников». По его словам, преступники зачастую голосуют за демократов, поэтому партия ведет себя слишком мягко по отношению к ним, чтобы не потерять свой электорат.

Ранее Маск назвал американских демократов сторонниками авторитаризма.