Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск призвал уволить продюсеров, отредактировавших интервью Харрис

Маск заявил, что в программе CBS News «60 минут» нужно уволить продюсеров

close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Предприниматель Илон Маск заявил, что в команде программы телеканала CBS News «60 минут», которая, предположительно, сильно отредактировала интервью с вице-президентом и кандидатом в президенты США Камалой Харрис, необходимо провести «чистку». Об этом сообщается в X миллиардера.

По мнению Маска, продюсеров телеканала необходимо уволить.

Предприниматель вспомнил, как сам давал интервью передаче «60 минут». По его словам, редакторы шоу исказили смысл его заявлений.

Накануне Маск заявил, что опасается попасть в тюрьму в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

7 октября Маск критически отозвался об умственных способностях Харрис, назвав ее недалекой.

В начале сентября Маск заявил, что Демократическая партия США превратились в «коалицию преступников». По его словам, преступники зачастую голосуют за демократов, поэтому партия ведет себя слишком мягко по отношению к ним, чтобы не потерять свой электорат.

Ранее Маск назвал американских демократов сторонниками авторитаризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами