Мирное восстановление территориальной целостности Грузии с учетом присоединения Абхазии и Южной Осетии является абсолютно реальным. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью Общественному вещателю Грузии.

«Многое будет зависеть от конкретных процессов. Я думаю, что восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем является абсолютно реальным», — заявил глава грузинского правительства.

До этого Кобахидзе отметил, что у грузинской оппозиции нет сил на создание «революционных процессов» в республике.

В конце сентября основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что враждебные внешние силы и оппозиция стремятся «стереть Грузию с карты мира».

Политик подчеркнул, что «враждебно настроенные» к Грузии силы руками «местных агентов» планируют уничтожить республику и конфликт 2008 года «покажется пустяком».

Ранее в Грузии ответили на призывы ввести прямые санкции против РФ.