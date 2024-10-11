Бывший полицейский совратил в Snapchat более 200 девочек

В Уэльсе бывшего полицейского осудили за использование Snapchat для совращения сотен детей. Об этом пишет Sky News.

В прошлом году 23-летний экс-полицейский Льюис Эдвардс был приговорен к пожизненному заключению за то, что общался с девочками в интернете и развращал их.

Ранее он признался в совершении более чем 100 преступлений, направленных против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Всего в рамках дела потерпевшими были признаны около 200 человек.

Недавно мужчину обвинили в «хранении непристойных изображений» и сокрытии улик. В этом Льюису, вероятно, помогала его 47-летняя мать Ребекка. Она уже признала себя виновной в «извращении хода правосудия» и была выпущена под залог. Теперь женщине, как уточняется, также грозит реальный срок.

Ранее в педофилии заподозрили высокопоставленного сотрудника МЧС.