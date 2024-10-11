Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший полицейский совратил в Snapchat более 200 девочек

Экс-полицейского из Уэльса отправили за решетку за развращение детей в Snapchat

close
South Wales Police

В Уэльсе бывшего полицейского осудили за использование Snapchat для совращения сотен детей. Об этом пишет Sky News.

В прошлом году 23-летний экс-полицейский Льюис Эдвардс был приговорен к пожизненному заключению за то, что общался с девочками в интернете и развращал их.

Ранее он признался в совершении более чем 100 преступлений, направленных против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Всего в рамках дела потерпевшими были признаны около 200 человек.

Недавно мужчину обвинили в «хранении непристойных изображений» и сокрытии улик. В этом Льюису, вероятно, помогала его 47-летняя мать Ребекка. Она уже признала себя виновной в «извращении хода правосудия» и была выпущена под залог. Теперь женщине, как уточняется, также грозит реальный срок.

Ранее в педофилии заподозрили высокопоставленного сотрудника МЧС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами