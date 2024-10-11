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Оптометрист развеяла мифы о том, что постоянно носить очки вредно

Оптометрист Сахарова: не стоит делать перерывы в ношении очков

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Shutterstock

Идея о том, что постоянное ношение очков вредно для глазных мышц, на самом деле миф. Это не ослабляет глазные мышцы и не ухудшает зрение, заявила «Газете.Ru» оптометрист оптики Harry Cooper Ольга Сахарова.

По словам эксперта, очки нужны, чтобы исправить нарушения преломления света, такие как близорукость, дальнозоркость и астигматизм. На сами глаза такой аксессуар никак не влияет. Исключения составляют только варианты, которые специально прописывают, чтобы вылечить страбизм (научное название косоглазия) или амблиопию, когда один глаз развивается неправильно и не может фокусироваться на объекте так же хорошо, как другой.

«Когда очки или контактные линзы выписывает офтальмолог, ими следует пользоваться. Также не стоит делать перерывы в ношении, чтобы давать глазам отдохнуть. Наоборот, если вы не будете носить очки по показаниям, ваши глаза будут напрягаться и уставать. Эффект будет прямо противоположный», — сказала она.

Другой миф, который развеял эксперт, обратный: очки помогают глазам чувствовать себя комфортно и не напрягаться, но из-за расслабленности появляются морщины. Этот миф и вовсе можно назвать вредным. Дело в том, что морщины вокруг глаз в первую очередь вызваны такими факторами как старение, воздействие солнца и повторяющиеся выражения лица. К последним можно отнести прищуривание из-за слишком яркого света или проблем со зрением.

«В регионах с высокой солнечной активностью стоит рассмотреть варианты очков для зрения с фотохромными линзами, которые могут менять степень затемнения в зависимости от солнечной активности. Это поможет уменьшить необходимость прищуриваться, а значит и снизить влияние этого фактора на появление морщин. Но здесь важно отметить, что другие факторы, такие как использование солнцезащитного крема и поддержание хороших привычек ухода за кожей, играют в вопросе появления морщин более важную роль», — добавила Сахарова.

Эксперт также обратил внимание на другие полезные свойства ношения очков, не связанные напрямую со зрением или образованием мимических морщин. Например, такой аксессуар помогает выразить свою индивидуальность и чувствовать себя психологически комфортнее.

«Прошло время, когда носить очки казалось чем-то немодным. При желании обычные очки для зрения можно использовать как способ стать ближе к любимым актерам или музыкантам, тем самым распространив на себя часть их имиджа и, возможно, уверенности в себе», — резюмировала оптометрист.

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