Домашняя вечеринка обойдется россиянам в 2000 рублей

Сезон пикников завершился, жители России все чаще проводят уютные домашние встречи. Вечеринка с едой, напитками (безалкогольными) и просмотром фильмов для компании из пяти человек обойдется в 1922 рубля, с настольными играми — в 2197 рублей, с видеоиграми — в 8717 рублей. Это показало исследование Купер и ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, число онлайн-покупок в магазинах бытовой электроники выросло в 2 раза, при этом покупателей стало на 75% больше. Аналитики также подтверждают рост спроса на bluetooth-колонки.

Для просмотра кино и прослушивания музыки россияне приобретают подписки в онлайн-кинотеатрах и стриминговых платформах. Осенью 2024 года пользователей подписками стало в 2,5 раза больше, чем год назад, а оборот увеличился на 25%. Средний чек составил 205 рублей. Также перед выходными днями число цифровых покупок в онлайн-кинотеатрах выше в среднем на 16%, а пользователей — на 17%.

Среди других развлечений популярностью пользуются настольные игры. Осенью этого года в Купере спрос на них вырос в 1,5 раза, а в тройку вошли шашки, домино и игры на логику. В качестве альтернативного варианта россияне выбирают компьютерные игры. В сентябре 2024 года относительно аналогичного периода в 2023 году оборот цифровых товаров вырос на 18%, а средний чек составил 526 рублей.

В качестве угощений россияне в основном выбирают пиццу, снеки, сладости, свежие фрукты. По данным Купера, спрос на замороженную пиццу вырос в 1,3 раза относительно осени прошлого года. Самыми популярными видами блюда стали четыре сыра, пепперони и ассорти. Среди снеков чаще всего жители страны покупают попкорн. В сентябре 2024 года его заказывают в 1,5 раза чаще, чем год назад. В фруктах наибольшим спросом пользуются апельсины и виноград. Количество покупок увеличилось в 1,5 и в 1,2 раза соответственно. Любимыми сладостями остаются шоколадные батончики, пирожные и печенье с начинками.

Среди сладких газированных напитков жители России отдают предпочтение лимонаду со вкусом колы. На втором месте — напитки с соком лимона и лайма, на третьем — с апельсином. Суммарно спрос на эти лимонады в Купере в сентябре 2024 года вырос в 1,4 раза, относительно аналогичного периода в 2023 году. Соки стали покупать на 1,2 раза больше, а лидерами среди вкусов стали: яблоко, вишня, виноград и апельсин.

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