Полиция открыла огонь по поджигателю в немецком Крефельде

Немецкие полицейские открыли огонь по преступнику, который пытался поджечь кинотеатр в городе Крефельд, земля Северный Рейн-Вестфалия. Об этом сообщает газета Bild.

По имеющейся информации, перед нападением на кинотеатр мужчина успел совершить несколько поджогов. Сначала он бросил зажигательное устройство в здание местного отделения Федеральной службы занятости. Затем он поджег стоящий перед зданием автомобиль. Полиция предполагает, что пожар на крыше многоквартирного дома тоже произошел в результате его действий.

Поздно вечером преступник попытался ворваться в кинотеатр Cinemaxx. Находившиеся у входа двое полицейских открыли по нему огонь. По меньше мере, одна пуля попала в мужчину. Медики на скорой помощи доставили его в больницу. Состояние поджигателя оценивается как критическое.

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