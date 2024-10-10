Пьяный мужчина разделся и жестоко избил туристку, которая отдыхала в кемпинге

В Новой Зеландии голый мужчина устроил погром в кемпинге и жестоко избил девушку на велосипеде. Об этом пишет NZ Herald.

По данным издания, 41-летний Рики Джеймс Маллен устроил дебош на территории пляжного кемпинга в Нельсоне еще в начале февраля. После употребления алкоголя Маллен стал агрессивным, начал кричать, снял с себя всю одежду и сел за руль своего автомобиля. Мужчина разогнался и въехал в один из домиков, разрушив его переднюю стену.

От рук хулигана пострадала туристка, которая проезжала мимо на велосипеде и стала невольной свидетельницей происходящего. Он повалил девушку на землю и стал бить ногой по голове. Ей удалось избежать более серьезных травм благодаря шлему, который принял на себя всю тяжесть ударов. Мужчина, пришедший велосипедистке на помощь, также получил от Маллена около 10 ударов по лицу. Прибывшим на место полицейским не сразу удалось задержать злоумышленника, и тот даже успел ударить одного из констеблей.

Судья назвал случившееся «неспровоцированным, свирепым и беспорядочным» и решил, что Маллен не мог себя контролировать, так как перед нападением злоупотреблял алкоголем, каннабисом и стимуляторами. Кроме того, на мужчину якобы повлияла травма, полученная в детстве, которая стала причиной его «тревоги, паранойи и депрессии». В итоге подсудимому рекомендовали пройти программы реабилитации и приговорили к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения.

Ранее мужчину задержали после прогулки по станции московского метро в обнаженном виде.