В Карелии педофила посадили на 20 лет за насилие над дочерьми сожительницы

В Карелии мужчину приговорили к 20 годам колонии за насилие над несовершеннолетними. Об этом сообщается на сайте республиканского СУ СКР.

Уже привлекавшийся к уголовной ответственности 52-летний житель Медвежьегорского района был признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Жертвами мужчины стали двое детей его сожительницы. Следствие установило, что с 2020 года по 2022-й подсудимый развращал своих падчериц, одной из них, как уточняется, на тот момент еще не исполнилось и 14 лет.

В итоге педофила отправили в колонию строгого режима. По решению суда мужчина проведет за решеткой 20 лет, а затем будет ограничен в свободе еще в течение года и шести месяцев.

Ранее мужчина из Бразилии держал в плену жену, дочь и тещу 20 лет и подвергал их сексуальному насилию.