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Губернатор сообщил о выбросе горючих материалов на одном из терминалов в Крыму

Аксенов: в Феодосии случился выброс горючих материалов из-за пожара

В Феодосии случился выброс горючих материалов на одном из терминалов в результате пожара. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. Терминал окружен сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители», — проинформировал Аксенов.

Глава региона заверил, что контролирует ситуацию и каждые 30 минут получает доклады с места происшествия по видеосвязи.

«На данный момент зона эвакуации не увеличивается», — подчеркнул Аксенов и добавил, что специалисты принимают все меры, чтобы ликвидировать чрезвычайную ситуацию.

Возгорание на нефтебазе в Феодосии зафиксировали утром 7 октября. Сразу после этого на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, а также в город выехал заместитель председателя правительства региона Игорь Михайличенко.

Из-за возгорания власти приняли решение эвакуировать граждан, проживающих недалеко от места ЧП. По состоянию на 9 октября, свои дома покинули 1 129 человек. Из них 129 жителей остались в пунктах временного размещения, а остальные — переехали к родственникам и знакомым.

Ранее в Феодосии выявили превышение опасного вещества рядом с горящей нефтебазой.

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