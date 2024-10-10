Пенсионерка из Чувашии съездила в Москву, чтобы передать сбережения мошенникам

Мошенники заставили жительницу Чувашии приехать в Москву и отдать им все накопления, сообщили в республиканском МВД.

В начале октября 70-летняя бывшая медработница получила в одном из мессенджеров сообщение от неизвестного. Женщина решила, что его отправил бывший заместитель главврача медучреждения, где она ранее трудилась, и, несмотря на то, что его номер не определился, поверила собеседнику. Тот писал, что в больнице взломали базу данных, и мошенники получили доступ к сведениям обо всех сотрудниках.

Пенсионерка не стала перепроверять полученную информацию и согласилась выполнить инструкции лже-сотрудника ФСБ, который вскоре ей позвонил. Следуя его указаниям, женщина купила билет на поезд и, приехав в столицу, передала курьеру 1 млн рублей. По данным полиции, в случае нарушения инструкций ей угрожали уголовной ответственностью. Кроме того, женщине сообщили, что мошенники отправляют деньги с ее счетов на поддержку «враждебной страны».

Только вернувшись в Чебоксары, пенсионерка рассказала обо всем брату, а тот отправил ее в полицию писать заявление, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин отдал мошеннику 1,3 млн рублей из-за сна о призыве на СВО.