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Пропавший из больницы Сыктывкара школьник найден живым

В Коми нашли живым пропавшего из больницы ребенка

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Shutterstock

Сотрудники полиции Сыктывкара установили местонахождение несовершеннолетнего, который бесследно исчез из больницы. Об этом сообщает kp.ru.

10-летний мальчик пропал из больницы Сыктывкара, куда приехал на обследование. Пропажу пациента обнаружили медики и обратились в полицию. Несовершеннолетнего искали волонтеры и правоохранители.

Обнаружить местонахождение школьника удалось спустя несколько часов. Правоохранителям он рассказал, что решил проведать родственницу, живущую под Сыктывкаром, и не предупредил врачей. Противоправных действий в отношении мальчика не совершалось.

До этого сообщалось, что трое жителей Приморья похитили и два года держали в плену семью. Две женщины и мужчина похитили и удерживали в заточении пожилого местного жителя, его супругу и двоих детей. В течение двух лет похитители получали пенсию пары и насильно удерживали их в квартире. Из четырех членов семьи выжить удалось только детям, они смогли сбежать от мучителей и обратились в полицию.

Ранее в Новой Зеландии отец с тремя детьми попал на видео спустя три года после побега.

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