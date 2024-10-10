Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана

close
Shutterstock

Суд отправил жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова под домашний арест по делу о растрате. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Айшат Омарова была задержана в среду, 9 октября. По версии следствия, в 2014 году она фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя в детском саду в селе Сергокала, руководителем которого она являлась. Этим она «допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты в общей сумме более 121 тысячи рублей».

Магомеда Омарова также обвинили в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей Омарова Османа.

Ранее в Дагестане задержали других членов семьи Омаровых.

Все новости на тему:
Теракт в Дагестане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами