Жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана отправили под домашний арест

Суд отправил жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова под домашний арест по делу о растрате. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Айшат Омарова была задержана в среду, 9 октября. По версии следствия, в 2014 году она фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя в детском саду в селе Сергокала, руководителем которого она являлась. Этим она «допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты в общей сумме более 121 тысячи рублей».

Магомеда Омарова также обвинили в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей Омарова Османа.

Ранее в Дагестане задержали других членов семьи Омаровых.