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Юношу задержали за изнасилование 11-летней девочки в подъезде дома в Ленобласти

В Ленобласти юношу задержали за изнасилование 11-летней девочки в подъезде

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Global Look Press

В Ленобласти по подозрению в изнасиловании ребенка, произошедшем в прошлом году, задержали 20-летнего юношу. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

По информации издания, инцидент произошел в Бокситогорске в период между 1 ноября и 31 декабря 2023 года. Неизвестный, применяя физическую силу, изнасиловал ребенка на лестничной клетке в подъезде одного из домов на улице Павлова.

Местный отдел Следственного комитета РФ 9 октября возбудил уголовное дело по факту произошедшего в отношении 20-летнего россиянина. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания 10 октября.

До этого мужчина зашел в квартиру с открытой дверью и надругался над 11-летним ребенком. Девочка осталась дома одна, так как в школу она собиралась ко второй смене.

Ранее юноша из Марокко изнасиловал девушку в петербургском отеле.

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