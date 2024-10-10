Владелец алабая, напавшего на ребенка, выплатит его семье 900 тысяч рублей

В Костромской области наказали владельца сторожевой собаки, которая вырвалась из вольера и напала на ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в апреле 2024 года в городе Мантурово. Местный житель держал в вольере собаку породы алабай, в один из дней агрессивный пес вырвался за пределы участка и набросился на ребенка. Мальчика спас случайный прохожий, пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, владелец собаки был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, мужчина осужден к обязательным работам. Он также обязан выплатить семье пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Якутии на девочку напала стая собак. После этого ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики оказали ей всю необходимую помощь, но спасти пациентку не удалось.

Ранее в Тульской области собака напала на маленького ребенка на детской площадке.