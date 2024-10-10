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Суд в Москве отпустил из СИЗО фигурантку дела о торговле детьми

Суд в Москве отпустил из СИЗО главную фигурантку дела о торговле детьми Логинову

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Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Преображенский суд Москвы отпустил из СИЗО главную фигурантку дела о торговле несовершеннолетними — многодетную мать Юлию Логинову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию судебной инстанции.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Юлии Логиновой меру пресечения в виде запрета определенных действий», — сказали по итогам заседания, которое прошло в закрытом режиме.

Аналогичные ходатайства планируется рассмотреть позднее в отношении второй многодетной матери Натальи Патоки и ее подельниц
— суррогатной матери Фирузы Ускановой и Натальи Душкиной, которая передала за деньги свою внучку.

В конце августа в деле о торговле детьми в Москве появился новый фигурант — Виктории Пономаревой предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними в составе организованной группы. До этого стало известно, что следователи в рамках дела о торговле новорожденными детьми в Москве установили причастность еще пяти фигурантов.

Ранее в Москве осудили главу центра суррогатного материнства за торговлю детьми.

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