Суд в Москве отпустил из СИЗО фигурантку дела о торговле детьми

Преображенский суд Москвы отпустил из СИЗО главную фигурантку дела о торговле несовершеннолетними — многодетную мать Юлию Логинову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию судебной инстанции.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Юлии Логиновой меру пресечения в виде запрета определенных действий», — сказали по итогам заседания, которое прошло в закрытом режиме.

Аналогичные ходатайства планируется рассмотреть позднее в отношении второй многодетной матери Натальи Патоки и ее подельниц

— суррогатной матери Фирузы Ускановой и Натальи Душкиной, которая передала за деньги свою внучку.

В конце августа в деле о торговле детьми в Москве появился новый фигурант — Виктории Пономаревой предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними в составе организованной группы. До этого стало известно, что следователи в рамках дела о торговле новорожденными детьми в Москве установили причастность еще пяти фигурантов.

Ранее в Москве осудили главу центра суррогатного материнства за торговлю детьми.