В Подмосковье мигрант полтора часа поджидал жертву и устроил съемку в женском туалете

В Мытищах мигрант проник в женский туалет в торговом центре и устроил видеосъемку, передает mk.ru.

Вечером 6 октября 45-летняя посетительница ТЦ отправилась вместе со своей 17-летней дочерью в туалет. Вскоре оттуда раздался крик женщины, которая, уже надевая брюки, заметила, что ее снимают из соседней кабинки на телефон. Оказалось, что в ожидании своей жертвы там почти полтора часа просидел 28-летний уроженец Узбекистана.

Мужчина выбежал из дамского туалета, но был задержан охранниками, услышавшими женские крики. Пострадавшая долго не могла прийти в себя, но затем написала заявление в полицию. Несмотря на то, что подозреваемый успел удалить видео, следователи восстановили запись и возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни.

«Этот мужик вел себя потом вполне адекватно. Да и выглядел прилично – на нем была дорогая, можно сказать, брендовая одежда, трехкамерный айфон из последних моделей. Но вопросы полицейских он почти не отвечал, все время молчал», — рассказал сотрудник ТЦ.

Ранее подросток-мигрант попросил россиянку показать грудь за деньги и поплатился.