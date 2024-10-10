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«Недоглядели»: в Москве подросток с психическим заболеванием выпрыгнул из окна спецшколы

Подросток попал в реанимацию, выпрыгнув из окна московской коррекционной школы

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Shutterstock

Подросток с психическим заболеванием выпрыгнул из окна московской спецшколы и попал в реанимацию, пишет mk.ru.

Инцидент произошел вечером 9 октября в одной из коррекционных школ на юго-западе столицы, когда дети, находящиеся в этом учебном заведении круглосуточно, уже поужинали. 13-летний ученик четвертого класса нашел съемную ручку от окна в своем классном кабинете и решил совершить побег.

Мальчик спрыгнул с третьего этажа и получил серьезные травмы, в том числе перелом бедра и ушиб грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Педагоги не знают, почему воспитанник захотел сбежать, и признают, что не уследили за проблемным учеником.

«У мальчика психическое заболевание, он вообще не разговаривает, все время прячется, боится людей, общества и убегает от всех. Мы не отрицаем своей вины, что недоглядели», — прокомментировали несчастный случай в учреждении.

Ранее в Уфе из окна третьего этажа выпала воспитанница детского дома.

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