Экономисты оценили прогноз социально-экономического развития Москвы

Принятый правительством Москвы социально-экономический прогноз на 2025-2027 годы, отражающий постепенный рост экономики на 2,7%, выглядит очень позитивно, особенно на фоне геополитической ситуации, и подтверждает тот факт, что столица действительно делает планомерные и качественные экономические шаги для поддержания стабильного роста. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ, гендиректор компании «Технологии снабжения» Алексей Шестемиров.

Экономист отметил, что санкции вызвали снижение потребительской активности и повлекли за собой негативные макро и микро экономические факторы.

Однако, по его словам, предпринимаемые правительством Москвы меры, позволяют говорить о том, что столица и ее жители «в целом рассматривают сегодня потенциальное будущее на 2025-2027 годы очень позитивно».

«При этом прогноз выглядит максимально реалистичным. Здесь нет каких-то оптимистических ситуаций. Это выглядит максимально продумано», — подчеркнул Алексей Шестемиров.

С его мнением согласился заведующий кафедрой макроэкономического анализа и стратегического управления экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Олег Буклемишев.

Экономист заявил, что продолжение динамичного экономического роста в Москве его не удивляет.

«Город продолжает опираться на преимущества своего постиндустриального статуса (в этом смысле отмечаемый рост промышленного производства не видится в качестве магистрального направления развития городской экономики). Важную роль в данном процессе играют возможности бюджетной системы Москвы, которые позволяют осуществлять инфраструктурное строительство, расширяющее экономический потенциал», — сказал Олег Буклемишев.

Он также отметил, что разнообразие и гибкость городского хозяйства позволяют перераспределять ресурсы во внутреннем контуре и привлекать их извне — включая наиболее дефицитные на настоящий момент трудовые ресурсы.

Ранее на заседании президиума правительства Москвы был одобрен прогноз социально-экономического развития столицы на 2025–2027 годы. Документ отражает комплексную оценку основных факторов и показателей социально-экономического развития мегаполиса в контексте складывающихся внутренних и внешних условий.