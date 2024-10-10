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Губернатор Забайкалья Осипов поковырялся в носу и вытер палец о сотрудницу лесничества

Mash: губернатор Забайкалья Осипов вытер грязный палец о начальницу лесничества

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вытер грязный палец о начальницу местного лесничества, которая докладывала ему о пожарах. Видео произошедшего публикует Telegram-канал Mash.

Губернатор края заслушивал доклад начальника лесничества Елены Шаляпиной о пожарах в регионе. На кадрах ролика, опубликованного в сети, Осипов вытер пальцем нос и протер руку о бушлат женщины во время беседы.

По данным Mash, отвечать на вопрос о странном поступке Осипов отказался и бросил трубку, когда с ним пытались связаться по телефону. В приемной губернатора журналистов попросили перезвонить в рабочее время или отправить официальный запрос.

До этого сообщалось, что в Челябинске часть жителей дома по улице Татьяничевой возмутились поведением председателя своего ТСЖ Михаила Фалейчика и его супруги, которые приходятся родителями вице-губернатору области Андрею Фалейчику. Пенсионер без согласования с ними установил забор, перекрывающий въезд во двор дома через арку, а также расставил перед оградой красные бетонные полусферы.

Ранее дело о хулиганстве заведено после нападения мигрантов на депутата в Самаре.

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