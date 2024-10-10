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Мать 12 детей из уральского села отговорила от аборта около 100 россиянок

В Свердловской области мать 12 детей отговорила от аборта почти 100 женщин

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Екатерина Кириченко/VK

Жительница Свердловской области, общественник и мать 12 детей Екатерина Кириченко отговорила от прерывания беременности около ста женщин. Об этом женщина рассказала в беседе с изданием E1.ru.

«94 женщины приняли решение родить. Из них у 73 уже появились малыши, остальные — будущие мамы на разных сроках, в течение этого и следующего года должен родиться 21 ребенок», — поделилась общественница с журналистами.

По словам общественницы, по ее опыту, самая частая причина, по которой женщины идут на аборт — отсутствие жилья и финансовые трудности. Кто-то, как отметила Кириченко, сомневается из-за здоровья.

Собеседница издания рассказала, что убеждает женщин в том, что жизнь может измениться в лучшую сторону, а также призывает их обращаться за помощью, например, к фондам.

«Урал в этом смысле тяжелый регион. У нас сильные женщины, очень тяжело просят помощи, для них это стыдно, неудобно», — пояснила женщина.

Кириченко отметила, что держит связь с женщинами, которых получилось отговорить от прерывания беременности, и силами фонда помогает им.

Ранее в Приморье появился штраф до 100 тыс. рублей за склонение беременных к абортам.

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