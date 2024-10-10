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В Совфеде объяснили, зачем нужны «белые хакеры»

Сенатор Шейкин: белые хакеры нужны, чтобы найти пробелы в системах безопасности

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Unsplash

Деятельность «белых хакеров» в России могут легализовать — они помогут компаниям искать пробелы в системах информационной безопасности. Соответствующий законопроект уже разработан. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

«Так называемые белые хакеры внедряются в информационную инфраструктуру компании, пытаются ее взломать, тем самым отыскивая уязвимости и проблемы. На основании этих данных вносятся изменения в систему защиты, чтобы не позволить реальным преступникам в будущем ее пробить», — объяснил сенатор.

Он добавил, что задача законопроекта — сделать работу «белых хакеров» легальной и понятной всем заинтересованным сторонам.

Согласно исследованию компании StormWall, результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru», в третьем квартале 2024 года количество DDoS-атак, зафиксированных в России, выросло на 103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом во втором квартале рост составил 76% год к году. Данные указывают на то, что DDoS-атаки в РФ снова набирают обороты.

Ранее Яндекс в разы увеличил выплаты для этичных хакеров.

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