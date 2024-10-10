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Россиянка потеряла сознание от удара током при входе в троллейбус

В Оренбурге женщина судится с властями за удар током в автобусе

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Depositphotos

Жительница Оренбурга требует от местных властей компенсацию за удар током в троллейбусе. Об этом сообщает «Оренбург Медиа».

Россиянку ударило током при входе в троллейбус в феврале 2024 года, женщина потеряла сознание и получила многочисленные ожоги. Ей потребовалась медицинская помощь.

После травмы у нее появились проблемы с сердцем, хромота и онемение конечностей. Россиянка обратилась с иском в Центральный суд Оренбурга, она требует от властей компенсацию морального и материального ущерба в сумме 1,2 млн рублей.

До этого сообщалось, что жительница Новосибирска заявила, что во время поездки в троллейбусе ее ударило током, пострадала и собака одной из пассажирок, животное пришлось на руках выносить из транспорта.

Ранее трое рабочих пострадали от удара током во время укладки бетонных плит.

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