Россиянка потеряла сознание от удара током при входе в троллейбус

Жительница Оренбурга требует от местных властей компенсацию за удар током в троллейбусе. Об этом сообщает «Оренбург Медиа».

Россиянку ударило током при входе в троллейбус в феврале 2024 года, женщина потеряла сознание и получила многочисленные ожоги. Ей потребовалась медицинская помощь.

После травмы у нее появились проблемы с сердцем, хромота и онемение конечностей. Россиянка обратилась с иском в Центральный суд Оренбурга, она требует от властей компенсацию морального и материального ущерба в сумме 1,2 млн рублей.

До этого сообщалось, что жительница Новосибирска заявила, что во время поездки в троллейбусе ее ударило током, пострадала и собака одной из пассажирок, животное пришлось на руках выносить из транспорта.

Ранее трое рабочих пострадали от удара током во время укладки бетонных плит.