Блогер из Таджикистана попал в список террористов и экстремистов в России

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов блогера из Таджикистана Салмона Раджабзоду (известен как Джумабой), который оскорблял девушек славянской внешности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Национальная часть... Физические лица: Раджабзода Салмон Джумабой, 22.10.2000 года рождения, город Пенджикент Республики Таджикистан», - отмечается в сообщении.

Тем, кто попал в реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со средствами массовой информации, размещать информацию в интернете, выступать организатором публичных мероприятий, участвовать в выборах. Финансовыми услугами они могут пользоваться ограничено.

25 сентября Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО блогера Салмона Раджабзоду. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Ранее он был под домашним арестом. Раджабзоду арестовали в январе этого года за публикацию видеороликов, на которых он высмеивал и оскорблял девушек славянской внешности. В одном из видео он говорил: «скоро все русские девушки будут наши». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ.

Ранее Росфинмониторинг включил феминистку Маршенкулову (признана в РФ иностранным агентом) в список террористов и экстремистов.