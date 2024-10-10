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Мужчина пристегнул свой дом ремнями, чтобы его не снесло ураганом «Милтон»

LADBible: американец пристегнул дом огромными ремнями, чтобы его не унесло ураганом Милтон

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Spectrum Bay News 9

Мужчина из Флориды, США, пристегнул свой дом ремнями, чтобы его не снесло надвигающимся ураганом «Милтон», пишет LADBible.

В городе Орландо местный житель Педро Касарес предпринял необычные меры по спасению своего дома от настигающей стихии. Он зафиксировал постройку с помощью шести массивных ремней, чтобы она оставалась на месте во время урагана.

Фотография этой укрепленной конструкции привлекла внимание пользователей соцсетей. Комментаторы пошутили, что Педро может стать местной легендой, если план сработает.

Тем временем мэр и местные власти призвали жителей оставаться в укрытиях до тех пор, пока спасатели не смогут оценить ущерб и убедиться, что возвращение безопасно.

Из-за угрозы стихии крупные парки развлечений, такие как Walt Disney World, Universal Orlando и SeaWorld, приостановили свою работу, закрыв тематические парки в среду, и ожидается, что они останутся закрытыми и в четверг.

Ранее в сети появились кадры последствий урагана «Милтон» в США.

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