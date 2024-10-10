Стало известно об отношении россиян к запрету на пропаганду чайлдфри

Каждый второй россиянин поддерживает введение запрета на пропаганду чайлдфри. Против выступают 39%, передает 360.ru со ссылкой на данные опроса соцагентства «Вебер», который подразумевал возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Большинство россиян, принимавших участие в опросе, заявили, что быть чайлдфри или нет – это личное дело каждого человека (74%). При этом негативно к чайлдфри относятся и считают их эгоистами половина опрошенных, а положительно — десятая часть.

Россияне в основном согласны, что запрет на пропаганду чайлдфри не отразится на росте рождаемости. С тем, что такие меры могут повлиять на демографию, согласны лишь треть опрошенных. Что касается утверждения о том, что запрет чайлдфри поможет сохранению традиционных ценностей, то мнения респондентов поделились поровну «за» и «против».

В большинстве своем опрошенные не поддерживают штрафы за пропаганду чайлдфри (44%), за подобное решение выступают 37% , причем справедливым они считают штрафы до 400 тыс. рублей. А вот если речь идет о юрлицах, то штрафы за пропаганду чайлдфри в их отношении поддерживает больше людей – порядка 42%. Здесь уже одобряются более внушительные суммы штрафа – до 800 тыс. рублей.

Продолжение рода главной целью всех людей считают 58% участников исследования. Также больше половины их них (54%) уверены, что семьей может считаться только тот союз, в котором родился хотя бы один ребенок.

Из бездетных респондентов 17% хотели бы иметь детей при идеальных условиях жизни, а 7% выбирают карьеру.

Володин ранее пообещал поименно отследить противников запрета чайлдфри.