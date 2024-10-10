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В Иркутской области мужчина облил горючим супругу с детьми и получил пожизненное

В Иркутской области ужесточили приговор мужчине, который поджег жену и младенца

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Иркутской области мужчина отправился отбывать пожизненный срок из-за последствий пьяного дебоша. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в деревне Тимирязево. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с супругой он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

В момент произошедшего в помещении находились два ребенка двух и четырех лет, а также младенец, которого пострадавшая держала на руках. В результате старших мальчиков и их мать спасти не удалось. Младший ребенок получил ожоги, но выжил.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Его приговорили к 24 годам лишения свободы, с ограничением свободы на один год.

Государственный обвинитель посчитал наказание несправедливым и обжаловал его. В результате мужчину отправили в колонию на пожизненный срок. Тип учреждения также изменили – вместо ИК строгого режима, россиянин будет отбывать срок в колонии особого режима.

Ранее на Алтае мужчина после ссоры с сожительницей совершил два поджога.

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