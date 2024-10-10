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Подолог объяснила, как избежать грибковой инфекции на ногах

Подолог Шмидт: гигиена поможет избежать грибковой инфекции на ногах

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Shutterstock/aslysun

Регулярная гигиена и методы профилактики помогут избежать появления грибковой инфекции на ногах и ногтях. Об этом «Пятому каналу» рассказала подолог Анастасия Шмидт.

Так, она рекомендует тщательно мыть ноги с мылом, хорошо просушивать их с помощью полотенца или салфеток, особенно между пальцами, потому что скопленная влага может способствовать присоединению грибковых инфекций. Помимо этого, она посоветовала использовать специальные средства для профилактики во время посещения мест с потенциальной угрозой, например, бассейнов.

«Если у вас нет диагностированной грибковой инфекции, я бы порекомендовала использовать какие-то профилактические средства. Это могут быть антисептики широкого спектра, а также могут быть профессиональные патологические средства с небольшим содержанием противогрибкового компонента», — уточнила Шмидт.

По ее словам, чтобы не допустить появления проблем, не стоит также пользоваться чужими тапочками. Эксперт посоветовала периодически проходить обследование у подолога, потому что иногда присоединение грибковой инфекции может проходить незаметно.

Врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Андрей Кузнецов до этого говорил, что нелеченный грибок ногтей может привести к тяжелой инфекции кожи и разрушению всех ногтевых пластин.

Ранее ученые нашли способ победить устойчивый к лечению грибок.

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