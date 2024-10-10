В Башкирии пенсионер пытался запутать полицию во время погони, но упал в кювет

В Башкирии задержали пенсионера за пьяную езду и попытку запутать полицейских. Об этом сообщает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на 65-м километре автодороги «Юлдыбаево – Акъяр – Сара». Водитель превышал скорость и проигнорировал требование остановиться. В результате правоохранители устроили погоню за автомобилем 68-летнего мужчины.

Сам россиянин в какой-то момент заехал на поле, куда за ним поехали и правоохранители, но мужчина резко повернул назад, пытаясь уйти. В результате его машина упала с дороги в кювет и перевернулась.

Пенсионера задержали. От медосвидетельствования он отказался, заявив, что был абсолютно трезвым. Во время аварии никто не пострадал.

«В отношении нарушителя составлены несколько административных протоколов», – сообщается в публикации.

Машину пожилого мужчины поместили на штрафстоянку.

Ранее в Иркутской области лежащий на дороге медведь стал причиной массовой аварии.